Хорошая новость для валютного рынка - покупку валюты ЦБ растянет на 3 года - ITI Capital

Банк России с 1 февраля 2019 г. решил приступить к отложенным в 2018 г. покупкам валюты по бюджетному правилу. Покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. В итоге общий объем интервенций увеличится на 2,8 млрд рублей в день. ЦБ оставляет за собой право приостанавливать покупки при угрозах финансовой стабильности, подчеркивает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

По мнению эксперта, это хорошая новость для валютного рынка, так как большинство участников закладывало вероятность покупок на два года. Более того, рубль может получить большую поддержку в случае умеренных санкций против России, если, конечно, ЦБ не сократит срок покупок до 12 месяцев.

С учетом новых данных, дополнительные покупки в этом году составят в среднем 56 млрд рублей в месяц ($85 млн), или 620 млрд рублей ($ 9,5 млрд) с февраля по декабрь включительно. При средней цене Urals в $63-65 за барр., совокупный объем покупок валюты по итогам текущего года с учетом прогнозируемых аналитиками ITI Capital отложенных покупок может достичь 4,4 трлн рублей ($66 млрд), полагает Искандер Луцко. Из них 3,8 трлн рублей придутся на прогнозируемые покупки, исходя из прогнозной стоимости нефти и отложенных покупок на 620 млрд рублей в текущем году.

"При реализации нашего сценария, итоговый объем интервенций вдвое превысит показатель прошлого года, - отмечает эксперт ITI Capital. - Консенсус-прогноз ведущих глобальных инвестбанков по цене на нефть Brent на этот год составляет порядка $65-67 за барр. против предыдущего оценки в $70+ за барр. В прошлом году высокие цены на нефть позволили ЦБ по поручению Минфина приобрести валюту на 2,2 трлн рублей ($37 млрд) в рамках прямых покупок. Дополнительную валюту на 2 трлн рублей ($30 млрд) регулятор приобрел вне рынка. Операции были оформлены через баланс ЦБ как валютные обязательства перед Минфином. Отложенные покупки валюты частично были использованы для выплат по внешним обязательствам, но значительная ее часть пошла на пополнение иностранных активов как банковской системы, так и корпоративного сектора, объяснял глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин".