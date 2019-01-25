Центробанк "подрезал крылья" рублю - eToro

"Трехдневный рост российской валюты прервался, смазав картину под занавес недели, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Доллар развернулся от двухмесячных минимумов и снова тестирует отметку 66 руб., с лихвой отыграв вчерашние потери. Причина такой резкой перемены настроений - действия Банка России, который удивил многих участников рынка. Воспользовавшись недавним укреплением рубля, ЦБ решил нарастить объемы покупки иностранной валюты с 1 февраля на 18% относительно размера январских интервенций. При этом регулятор попытался вербально смягчить эффект от своих мер, заверив рынки в наличии возможности приостановить покупку валюты в любой момент в случае необходимости. Но это, конечно, не помогло рублю, который едва смирился с возобновлением интервенций, а теперь потерпел новый удар".

С другой стороны, сейчас проходит пик налоговых выплат, без которого реакция нашей валюты, по мнению эксперта, могла быть еще более агрессивной, тем более что цены на нефть продолжают "буксовать". Brent не в состоянии вернуться к полноценному росту, привлекая продажи на попытках подъема, несмотря на нестабильность на геополитическом фронте - над энергетическим сектором Венесуэлы нависла угроза новых американских санкций.

"После завершения налогового периода "деревянный" столкнется с рисками со стороны санкционного фронта, поскольку в Штатах снова заговорили о введении ограничений в связи с отравлением Скрипалей. Также под сомнением находится привлекательность активов развивающегося сегмента, что в совокупности не сулит рублю радужных перспектив", - прогнозирует Михаил Мащенко.