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25 января 2019 года 14:30
Цены на алюминий ждет боковая динамика - Julius Baer
В течение большей части прошлого года рынок алюминия находился под влиянием рисков со стороны предложения, которые в последнее время практически потеряли свою значимость, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Меры китайских властей по сокращению выпуска в тяжелой промышленности в зимний период для борьбы с загрязнением воздуха до сих пор не оказали практически никакого эффекта на рынок. Местные власти получили от Пекина достаточно большую свободу в принятии решения об объемах таких сокращений, что позволило им адекватно сбалансировать экономический эффект и цели по защите окружающей среды. Состояние атмосферы этой зимой ухудшилось, но замедление роста экономики стало главной проблемой для алюминиевой промышленности Китая. Снижение цен начало оказывать все возрастающее давление на прибыли компаний и заставило производителей с высокими расходами сокращать выпуск, что отразилось на динамике предложения металла. В прошлом году объем поставок алюминия китайскими предприятиями увеличился примерно на 0,5 млн тонн, что стало, однако, вторым худшим результатом за последнее десятилетие. При этом экспорт вырос на 20% по сравнению с 2017 годом и достиг нового максимума, подтверждая ухудшение внутреннего спроса и поддерживая достаточный объем предложения на мировом рынке несмотря на торговые споры. "При котировках ниже 1 900 долл. США за тонну алюминий, по нашим оценкам, торгуется у нижней границы фундаментально обоснованного ценового коридора. Дальнейшее снижение цен приведет к еще большему закрытию производственных мощностей и, как следствие, восстановлению котировок. При этом потенциал роста цен будет ограничен вероятным возобновлением работы закрытых производств, так что котировки, скорее всего, будут демонстрировать боковую динамику. По нашим прогнозам, принятие стимулирующих экономику мер, направленных на развитие инфраструктуры и строительный сектор, которые являются крупными потребителями алюминия, является главным фактором возможного роста цен. Снижение рисков со стороны предложения привело к падению цен на "крылатый металл" и ухудшению финансовых показателей китайских производителей, которые были вынуждены сократить объемы выпуска. Дальнейшее снижение котировок негативно отразится на предложении, что спровоцирует коррекцию на рынке. Цены на алюминий в целом будут торговаться в узком коридоре", - резюмирует Карстен Менке.
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