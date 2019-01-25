Исходя из краткосрочных оценок справедливой стоимости рубля, он мог бы торговаться на отметках 62-64/USD - РФПИ

"Вчера бивалютная корзина успешно укрепилась "сквозь" важный уровень сопротивления, соответствующий 200-дневной средней на уровне 69,90, открывая возможность дальнейшего роста рубля до отметки 68. В паре USD/RUB ближайшее сопротивление находится около 65,10/USD, и туда рублю опуститься вполне по силам. Исходя из краткосрочных оценок справедливой стоимости рубля (связывающих его курс с ценой на нефть и основными рыночными параметры РФ и ЕМ валют), при текущих параметрах он мог бы торговаться на отметках 62-64/USD. Учитывая сохраняющиеся риски, такие уровни пока не выглядят легко/быстро достижимыми, хотя в прошлом уже были многочисленные периоды резкого изменения отношения инвесторов к тому, какой курс рубля реалистичен или нет. Помимо сильных показателей бюджета на стороне рубля играет высокая ставка и снижающаяся волатильность, вновь повышающая привлекательность carry trade. Однако низкая волатильность и дальнейшее восстановление активов в РФ вкупе со снижением рисков, связанных с ценами на нефть и скоростью повышения ставок ФРС, заставила ЦБ объявить о начале с 1 февраля покупок валюты в отношении отложенных в 2П18 объемов (около 2,2 трлн руб.) равномерно в течение 36 месяцев (2,8 млрд руб./день, или US$42 млн по текущему курсу). ЦБ может приостанавливать покупки при угрозах для финансовой стабильности. Решение укладывается в объявленную ранее логику "осторожных покупок" для этих объемов, и, полагаем, больших угроз для рубля не несет, хотя сезонность платежного баланса может временно повышать или понижать значимость этого фактора для рубля. При прочих равных среднегодовой курс USD/RUB из-за этого может быть выше на 1-2 рубля. Если же реализуются какие-то из внешних рисков, то у ЦБ всегда будет возможность скорректировать и эти покупки, и регулярные покупки в рамках бюджетного правила, как это было во 2П18, пусть это и не всем нравится", - комментирует ситуацию главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.