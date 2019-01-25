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Главная / Аналитикам / Аналитика / В ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов - "Нордеа Банк"
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25 января 2019 года 12:24
В ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть растут на фоне политической напряженности в Венесуэле. Участники рынка обеспокоены возможным усилением санкционного давления на нефтяную отрасль страны со стороны США. Также не исключено, что усугубившийся политический кризис может оказать негативное влияние на текущую операционную деятельность государственной компаний PDVSA. По данным СМИ, президент Трамп может принять решение о дополнительных санкциях до конца текущей недели. Как следствие в ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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25 января 2019 года 16:40
Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте, отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд... читать дальше
.25 января 2019 года 14:57
"Трехдневный рост российской валюты прервался, смазав картину под занавес недели, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Доллар развернулся от двухмесячных минимумов и снова тестирует отметку 66 руб., с лихвой отыграв вчерашние потери. Причина... читать дальше
.25 января 2019 года 14:30
В течение большей части прошлого года рынок алюминия находился под влиянием рисков со стороны предложения, которые в последнее время практически потеряли свою значимость, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Меры китайских властей по сокращению выпуска в тяжелой... читать дальше
.25 января 2019 года 10:28
В случае уверенного спроса на рисковые активы котировки Brent сегодня продолжат рост - Промсвязьбанк
"Котировки Brent восстанавливаются на фоне политического и экономического кризиса в Венесуэле, что может привести к более сильному сокращению добычи нефти в этой стране. Впрочем, это не создает ажиотажа на рынке нефтяных фьючерсов, поскольку страны ОПЕК+ могут компенсировать недостающие объемы для... читать дальше
.25 января 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и... читать дальше
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