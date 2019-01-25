Рубль будет пытаться закрепиться в районе отметок 66 и 75 в паре с долларом и евро - "Нордеа Банк"

"Российская валюта заметно укрепляется в течение недели. Поддержку ей оказывает налоговый период, пик которого приходится на сегодняшний день, еще один платеж предстоит в понедельник. Кроме того, размещения ОФЗ и восстановление аппетита иностранных инвесторов к данным бумагам также локально поддерживают российскую валюту. Сегодня ключевым фактором для российского валютного рынка будет заявление ЦБ о старте отложенных покупок валюты с 1 февраля. Покупки будут равномерно распределены на период в 36 месяцев и приведут к увеличению ежедневных операций ЦБ на 2,8 млрд руб., что эквивалентно росту покупок примерно на 20%. Ожидаем, что данное сообщение окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние. Со старта торгов на данной новости рубль теряет около 30 копеек. В то же время новость вряд ли будет иметь долгосрочный фундаментальный эффект на российскую валюту. Текущий объем регулярных покупок несколько понижен, так как цена на нефть отошла от высоких уровней осени 2018 года. Дополнительные покупки валюты вернут ежедневные объемы покупок к отметкам около 16 млрд руб. Ранее рынок спокойно справлялся с данным объемом. На предстоящей неделе у рубля уйдет фактор поддержки от налоговых платежей. Валюта будет пытаться закрепиться в районе отметок 66 и 75 в паре с долларом и евро", - полагают в "Нордеа Банке".