Возможно, укреплению рубля не суждено продлиться долго - Росбанк

"Сегодня с утра Банк России удивил нас и, предположительно, участников рынка заявлением о возобновлении с 1 февраля покупок иностранной валюты, отложенных в течение 2018 года из-за волатильности. Покупки будут распределены в течение 3 лет дневными объемами по 2,8 млрд руб. (по текущему курсу это чуть более $42 млн/день) или +18% к январским объемам "регулярных" интервенций. В очередной раз подчеркивается, что покупки могут быть приостановлены при возникновении угроз для финансовой стабильности. Мы признаем, что ЦБ приложил немало усилий для того, чтобы смягчить тональность пресс-релиза. Однако, учитывая прошлую риторику, участники рынка, вероятно, интерпретируют сообщения весьма просто и прямолинейно - как важный сигнал, что укреплению рубля не суждено продлиться долго. Подобное развитие событий автоматически создает риски того, что пересмотренный нами недавно прогноз по динамике пары USD/RUB в течение 2019 года будет превышен. Особенно на горизонте 2к'-3к'19, когда баланс факторов валютной ликвидности устойчиво опустится в отрицательную зону", - отмечают в Росбанке.