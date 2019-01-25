В случае уверенного спроса на рисковые активы котировки Brent сегодня продолжат рост - Промсвязьбанк

"Котировки Brent восстанавливаются на фоне политического и экономического кризиса в Венесуэле, что может привести к более сильному сокращению добычи нефти в этой стране. Впрочем, это не создает ажиотажа на рынке нефтяных фьючерсов, поскольку страны ОПЕК+ могут компенсировать недостающие объемы для удовлетворения спроса. Рост цен также сдерживает отраслевая статистика Минэнерго США, которая на первый взгляд выглядит негативной. Добыча в стране находится на рекордном уровне 11,9 млн барр./сут., выросли запасы нефти на 8 млн барр., бензина - на 4,1 млн барр., дистилляты снизились на 0,6 млн барр. При этом есть и положительные моменты, спрос на нефтепродукты в США продолжает восстанавливаться. В случае уверенного спроса на рисковые активы котировки Brent сегодня продолжат рост и достигнут отметки 63 долл./барр." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.