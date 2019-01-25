До середины будущей недели положение рубля вряд ли ухудшится - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта продолжила игнорировать внешний негатив. В значительной степени это связано с налоговым периодом. Кроме того, от ЦБ РФ ждали более значимых покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Между тем пока реализуются лишь объёмы, которые были запланированы в рамках сверхдоходов декабря. 22 января регулятор купил валюту лишь на 15,7 млрд рублей. К слову говоря, Bank of America прогнозировал, что именно отсутствие отложенных покупок может привести курс рубля к отметке 62 за доллар. В любом случае до середины будущей недели положение рубля вряд ли ухудшится", - предполагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.