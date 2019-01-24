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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост индекса доллара на внешних рынках - ИК "Велес Капитал"
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24 января 2019 года 18:50

В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост индекса доллара на внешних рынках - ИК "Велес Капитал"

В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику. Отечественная валюта закрепилась ниже 66 в паре с долларом, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, к окончанию рабочего дня стоимости нефти марки Brent снижалась на 0,3%, а индекс доллара укреплялся на 0,1%, что не мешало рублю оставаться в плюсе почти на 0,4%. Показывать такой результат нацвалюте по всей видимости помогало общее улучшение аппетита инвесторов к валютам-аналогам рубля на развивающихся площадках. Так, сопоставимую с отечественной валютой положительную динамику к концу дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, индийская рупия и мексиканский песо (укрепление на 0,2-0,4%). Кроме того, определенную поддержку рублю оказывали, по всей видимости, и остаточные продажи валютной выручки в преддверии завтрашней уплаты крупных налоговых платежей, полагает эксперт. Тем не менее, рыночная конъюнктура на площадках EM остается по-прежнему крайне уязвимой от дальнейшего развития событий в торговых спорах между США и Китаем.

"Главным событием на внешних рынках стало очередное заседание ЕЦБ, - указывает Юрий Кравченко. - В части процентной политики регулятор не преподнес сюрпризов, оставив все ключевые ставки без изменений. Однако беспокойство ЕЦБ и его главы в отношении экономических рисков и слабых темпов восстановления инфляции, вероятно, усилило ожидания участников рынка в более длительном сохранении ставок, чем обещает ЕЦБ (до конца лета текущего года). После итогов заседания пара евро/доллар скорректировалась в район 1,13, однако так и не протестировала данный уровень, после чего отскочила к утренним отметкам. В пятницу и понедельник российские банки завершат январский налоговый период, общий отток на оставшиеся платежи может превысить отметку в 1 трлн руб. Однако поддерживаемые вблизи исторических максимумов остатки рублевой ликвидности банков на корсчетах в ЦБ (2,97 трлн руб. на утро четверга) должны обеспечить безболезненное прохождение пика налоговых платежей".


Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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