.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 января 2019 года 18:20
Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться до 1,2% на фоне снижения темпов роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщил главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин на встрече с журналистами. "Темпы роста экономики в этом году замедлятся примерно до 1% по сравнению с ростом 1,7% в прошлом году на фоне замедления темпов роста потребительского и инвестиционного спроса до 1,7% и 1,5% соответственно (против 2,9% и 2,5% в 2018 году). Связано это в первую очередь с повышением НДС, более высокой инфляцией, а также ослаблением рубля в конце прошлого года. Свою роль сыграет и повышение ставок ЦБ, которое уже было реализовано", - прогнозирует эксперт. Инфляция, по его оценкам, продолжит ускоряться и достигнет пика 5,6-5,7% в марте-апреле этого года, а на конец года превысит целевое значение ЦБ и составит 4,7%. "Мы полагаем, что ключевая ставка ЦБ будет оставаться неизменной на протяжении всего года (7,75%), при условии, что годовая инфляция на пике в марте-апреле 2019 не превысит уровня в 6% (как мы ожидаем)", - считает экономист. Среднегодовой курс национальной валюты, по расчетам "Ренессанс Капитала", окажется на 5% слабее по сравнению с прошлым годом и составит 66,3 руб./$1 (62,8 руб./$1 в 2018 году), цена на нефть марки Brent в 2019 году составит $65 за баррель. "Что касается рубля, то здесь каких-то сюрпризов нет, никаких причин для отклонения курса от текущих уровней мы не видим. Отток капитала из России на низком уровне у нас сохраняется, потому что объемы погашения внешнего долга уже не очень значительные. Также мы не видим причин, почему нерезиденты должны будут сейчас отсюда уходить при отсутствии каких-то шоков. Соответственно, поводов для роста оттоков капитала нет. Притока капитала тоже ждать достаточно сложно, если санкции не будут сняты", - сказал О.Кузьмин. Между тем, по его мнению, уже в 2020 году темпы роста ВВП РФ могут оказаться лучшими с 2012 года и составить 2,4% при цене на нефть $60 за баррель. "Мы ожидаем, что восстановление экономики будет связано с действиями факторов как циклического, так и структурного характера. Во-первых, мы ожидаем восстановления темпов роста потребительского и инвестиционного спроса примерно до 3,5%, после того, как единовременный эффект от повышения НДС в 2019 году будет исчерпан, в то время как процентные ставки продолжат снижение (мы ожидаем снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов), а инфляция вернется к целевому уровню (4%). Во-вторых, повышение пенсионного возраста, по нашим оценкам, обеспечит росту экономики дополнительные 0,2-0,3 процентного пункта, а также значимый вклад внесут государственные инвестиции в инфраструктуру", - полагает эксперт. "Рубль чуть-чуть слабее будет - на пару процентов, но это связано главным образом с ускорением темпов роста импорта на фоне восстановления внутреннего спроса, и наш прогноз на 2020 год - 68,5 руб./$1", - отметил О.Кузьмин. В то же время он обратил внимание на внешние риски как основные для экономики РФ. "Изнутри вряд ли что-то может помешать, но внешние шоки для нас по-прежнему очень значительны. В первую очередь это цены на нефть. Во-вторых, риск увеличения оттока капитала из-за снижения склонности инвесторов к риску в целом и охлаждения интереса к развивающимся экономикам. Ну и наконец, у нас есть традиционный риск, связанный с санкциями. Это риск нерыночный, и Россия много сделала для того, чтобы к нему подготовиться, но полностью, к сожалению, все равно нельзя от этого риска никак оградиться", - сказал эксперт. При этом он подчеркнул большую опасность санкций, исходящих от Конгресса США, нежели чем от администрации президента Соединенных Штатов. В их числе О.Кузьмин назвал возможные санкции на новый российский госдолг и расширение SDN List на публичные компании.
.
24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и... читать дальше
.24 января 2019 года 12:09
"Цены на нефть перешли к снижению после публикации данных Американского института нефти (API), отразивших увеличение запасов сырья в США по итогам отчетной недели. Согласно статистике API, коммерческие запасы нефти выросли на 6.6 mb после сокращения на 2.7 mb неделей ранее. При этом отраслевые... читать дальше
.24 января 2019 года 10:35
ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней после слабых аукционов Минфина - Промсвязьбанк
Результаты аукционов Минфина вчера оказались разочаровывающими – министерство смогло продать только около половины предложенного объема, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Вместе с тем, кривая госбумаг по итогам дня отреагировала очень умеренно, поднявшись всего на 1 б.п. При... читать дальше
.24 января 2019 года 10:17
Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов - Промсвязьбанк
"Вчера котировки Brent преодолели отметку 62 долл./барр., однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов. Инвесторам также необходимо убедительное подтверждение роста спроса... читать дальше
.24 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг. читать дальше
.23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.