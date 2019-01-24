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24 января 2019 года 17:52

Российский фондовый рынок под давлением дешевеющей нефти - УК "Райффайзен Капитал"

Растущая динамика на азиатских и европейских площадках, которые показывают соответственно +0,3-0,8% и +0,7-1%, не оказывает никакой поддержки российскому рынку в четверг, 23 января: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, а индекс РТС благодаря укреплению курса рубля - всего 0,1%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"Дело в том, что росту мировых рынков акций способствовало ралли в бумагах технологических компаний, а российский индекс состоит преимущественно из компаний нефтегазового сектора, которые оказались под давлением дешевеющей нефти, а также укрепляющегося рубля, - объясняет эксперт УК. -Стоимость барреля Brent спот теряет 0,5%, вновь приближаясь к $60, после выхода данных API об увеличении запасов в хранилищах США на 6,5 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их сокращения на 0,7 млн баррелей. Несколько сдерживают падение нефтяных котировок разворачивающиеся политические события в Венесуэле. Вероятность смены власти в стране ощутимо выросла с последними народными протестами, однако пока еще действующий президент Н.Мадуро не сдается, вызывая негативную реакцию со стороны США и угрозу санкций в отношении страны. Несмотря на то, что в 2018 г. экспорт "черного золота" из Венесуэлы сократился вдвое, с 2 до 1 млн б/с, эмбарго на оставшийся экспорт со стороны США станет для сырьевого рынка небольшим фактором поддержки. В то же время для некоторых российских компаний, финансирующих проекты по добыче в Венесуэле, новости о смене власти могут заметно ухудшить их инвестиционную привлекательность для инвесторов".

Несмотря на в целом пессимистичные настроения участников торгов на российском рынке, есть и растущие истории: X5 Retail Group прибавляет 2,5% после выхода довольно сильной отчетности за 4 кв. 2018 г., продолжают дорожать акции ФСК ЕЭС (+1,3%) после повышения рекомендаций по ним некоторыми аналитиками. Также растут акции Сбербанка и ТКС на фоне укрепления курса рубля и общем тренде переключения инвесторов из экспортных компаний в ориентированные на внутренний спрос.


Опубликовано: /УК "Райффайзен Капитал" (Райффайзен Капитал УК)/
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