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24 января 2019 года 17:52
Российский фондовый рынок под давлением дешевеющей нефти - УК "Райффайзен Капитал"
Растущая динамика на азиатских и европейских площадках, которые показывают соответственно +0,3-0,8% и +0,7-1%, не оказывает никакой поддержки российскому рынку в четверг, 23 января: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, а индекс РТС благодаря укреплению курса рубля - всего 0,1%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. "Дело в том, что росту мировых рынков акций способствовало ралли в бумагах технологических компаний, а российский индекс состоит преимущественно из компаний нефтегазового сектора, которые оказались под давлением дешевеющей нефти, а также укрепляющегося рубля, - объясняет эксперт УК. -Стоимость барреля Brent спот теряет 0,5%, вновь приближаясь к $60, после выхода данных API об увеличении запасов в хранилищах США на 6,5 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их сокращения на 0,7 млн баррелей. Несколько сдерживают падение нефтяных котировок разворачивающиеся политические события в Венесуэле. Вероятность смены власти в стране ощутимо выросла с последними народными протестами, однако пока еще действующий президент Н.Мадуро не сдается, вызывая негативную реакцию со стороны США и угрозу санкций в отношении страны. Несмотря на то, что в 2018 г. экспорт "черного золота" из Венесуэлы сократился вдвое, с 2 до 1 млн б/с, эмбарго на оставшийся экспорт со стороны США станет для сырьевого рынка небольшим фактором поддержки. В то же время для некоторых российских компаний, финансирующих проекты по добыче в Венесуэле, новости о смене власти могут заметно ухудшить их инвестиционную привлекательность для инвесторов". Несмотря на в целом пессимистичные настроения участников торгов на российском рынке, есть и растущие истории: X5 Retail Group прибавляет 2,5% после выхода довольно сильной отчетности за 4 кв. 2018 г., продолжают дорожать акции ФСК ЕЭС (+1,3%) после повышения рекомендаций по ним некоторыми аналитиками. Также растут акции Сбербанка и ТКС на фоне укрепления курса рубля и общем тренде переключения инвесторов из экспортных компаний в ориентированные на внутренний спрос.
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24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и... читать дальше
.24 января 2019 года 12:09
"Цены на нефть перешли к снижению после публикации данных Американского института нефти (API), отразивших увеличение запасов сырья в США по итогам отчетной недели. Согласно статистике API, коммерческие запасы нефти выросли на 6.6 mb после сокращения на 2.7 mb неделей ранее. При этом отраслевые... читать дальше
.24 января 2019 года 10:35
ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней после слабых аукционов Минфина - Промсвязьбанк
Результаты аукционов Минфина вчера оказались разочаровывающими – министерство смогло продать только около половины предложенного объема, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Вместе с тем, кривая госбумаг по итогам дня отреагировала очень умеренно, поднявшись всего на 1 б.п. При... читать дальше
.24 января 2019 года 10:17
Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов - Промсвязьбанк
"Вчера котировки Brent преодолели отметку 62 долл./барр., однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов. Инвесторам также необходимо убедительное подтверждение роста спроса... читать дальше
.24 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг. читать дальше
.23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
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