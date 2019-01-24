Нефть пытается возобновит рост - БКС

"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление котировки оказали негативные данные Американского института нефти. Запасы нефти неожиданно сильно выросли, а увеличение суммарных запасов нефтепродуктов существенно превысило прогноз. Кроме того, попытка смены власти в Венесуэле, если она окажется удачной, может в среднесрочной перспективе привести к увеличению производства нефти в стране, что окажет давление на нефтяные цены. Сегодня в 19:00 мск окончательную статистику по запасам и добыче представит Минэнерго США. Ожидается незначительное сокращение запасов нефти и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,4 млн барр." - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.