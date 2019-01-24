При улучшении внешнего фона укрепление рубля может довести курс до 65 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,95%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль продолжает сохранять достаточно высокую доходность с перспективой снижения ставки ЦБ РФ в II полугодии. Кроме того, не будем забывать о налоговом периоде и сохраняющемся положительном сальдо платёжного баланса. Кроме того, ЦБ РФ пока не нагружает рынок дополнительными нереализованными объёмами закупки валюты в рамках бюджетного правила. На торгах 22 января на эти цели было выделено 15,7 млрд рублей. Соответственно, предложение валюты всё ещё превышает спрос на неё. Соответственно, если даже при относительно слабом внешнем фоне у рубля находятся силы для укрепления, то при улучшении фона это укрепление может довести курс до 65 за доллар", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.