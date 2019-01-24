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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
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24 января 2019 года 15:21

До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"

"На российском фондовом рынке наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0,5%, но для пробоя психологически важного уровня в 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс РТС показывает скромную позитивную динамику, растёт на 0,15% и торгуется в районе 1185 пунктов. Очень сильный уровень сопротивления по индексу РТС находится на рубеже 1200 пунктов, поэтому с новыми покупками сейчас торопиться не стоит. "Лучше рынка" сегодня вновь выглядит акции российских ретейлеров. До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся. А вот закрытие торгов в США будет зависеть от голосования в Сенате", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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