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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
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24 января 2019 года 15:21
До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
"На российском фондовом рынке наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0,5%, но для пробоя психологически важного уровня в 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс РТС показывает скромную позитивную динамику, растёт на 0,15% и торгуется в районе 1185 пунктов. Очень сильный уровень сопротивления по индексу РТС находится на рубеже 1200 пунктов, поэтому с новыми покупками сейчас торопиться не стоит. "Лучше рынка" сегодня вновь выглядит акции российских ретейлеров. До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся. А вот закрытие торгов в США будет зависеть от голосования в Сенате", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и... читать дальше
.24 января 2019 года 12:09
"Цены на нефть перешли к снижению после публикации данных Американского института нефти (API), отразивших увеличение запасов сырья в США по итогам отчетной недели. Согласно статистике API, коммерческие запасы нефти выросли на 6.6 mb после сокращения на 2.7 mb неделей ранее. При этом отраслевые... читать дальше
.24 января 2019 года 10:35
ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней после слабых аукционов Минфина - Промсвязьбанк
Результаты аукционов Минфина вчера оказались разочаровывающими – министерство смогло продать только около половины предложенного объема, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Вместе с тем, кривая госбумаг по итогам дня отреагировала очень умеренно, поднявшись всего на 1 б.п. При... читать дальше
.24 января 2019 года 10:17
Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов - Промсвязьбанк
"Вчера котировки Brent преодолели отметку 62 долл./барр., однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов. Инвесторам также необходимо убедительное подтверждение роста спроса... читать дальше
.24 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг. читать дальше
.23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
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