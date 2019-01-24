Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer

Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной загрузки производственных мощностей, отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Целевые монетарные меры поддержки деловой активности и несколько снижений ставки обязательных резервов пока не сильно отразились на реальной экономике. Рост кредитования остается подавленным из-за зарегулированности банковского сектора, а также возможных проблем с качеством активов при финансировании малых и средних предприятий.

Рынки ждут от властей новых мер, а Центральный банк страны уже заявил, что смягчение условий предоставления ликвидности будет направлено на частные компании, сталкивающиеся с проблемами финансирования. Вместо новой широкомасштабной программы инфраструктурных расходов, по примеру проведенной ранее, Пекин объявил о пакете налоговых мер в объеме около 2 трлн юаней, который должен стать основным драйвером экономики и добавить 0,46% к росту ВВП. Сектор недвижимости является вторым (помимо инфраструктурных расходов) важным элементом экономического роста Китая. Здесь у властей есть пространство для тонкой настройки стимулирующих мер, нацеленных на конкретные города.

"Доходность по облигациям компаний из сектора недвижимости в 2018 году оказалась отрицательной из-за рисков изменения цен и проблем с рефинансированием. Тем временем, стоимость финансирования с ноябрьских пиков опустилась благодаря улучшению настроений в секторе. Возможности рефинансирования больше не вызывают озабоченности инвесторов, а стимулирующие меры властей должны поддержать сектор. На этом фоне мы занимаем положительную позицию по бумагам китайских компаний из сферы недвижимости, которые доминируют в высокодоходном секторе азиатского рынка. При текущих котировках он выглядит более привлекательным по сравнению с американским рынком высокорисковых облигаций, предлагая более высокую доходность в меньшие сроки. По нашим оценкам, более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций, особенно бумаги компаний из сектора недвижимости", - резюмирует эксперт Julius Baer.