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24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и отдать предпочтение суверенному долгу, уже прошедшему ужесточение, - например, казначейским облигациям США. "Если вы думали, что 2018 год вас изрядно потрепал, то лучше начинайте беспокоиться о 2019-м. Этот год начинается с замедления мировой экономики, - подчеркивает эксперт. - Тревожные признаки появляются не только на развивающихся рынках, но и среди корпораций в развитых странах, что связано с новостными рисками из-за торгового конфликта между США и Китаем и политической неопределенности в Еврозоне. Посреди этого хаоса центральные банки тщетно пытаются поддерживать усталую экономику, подходящую к концу экономического цикла и опасно близкую к рецессии. В 2019 году пройдут глубокие изменения, поэтому мы считаем, что инвесторам нужно принять срочные меры для сохранения капитала и подготовки к спаду деловой активности. Рынок облигаций следует рассматривать как возможность диверсифицировать портфели акций и создать буфер для защиты от рыночной волатильности". Из суверенных бумаг эксперты Saxo Bank отдают предпочтение таким активам "безопасной гавани", как 10-летние казначейские облигации США и 10-летние облигации правительства ФРГ. В США отдается предпочтение краткосрочным казначейским бумагам со сроком погашения до двух лет, в которые может быть разумно поместить деньги на время окончания экономического цикла и приближения к рецессии, а после реинвестировать вырученные средства, когда появятся лучшие возможности. "В американском корпоративном мире нам тоже нравятся короткие сроки погашения - до трёх лет, с приоритетом высоконадежных корпоративных облигаций инвестиционного уровня, дающих не менее 150 базисных пунктов сверх казначейских, так что реальная доходность не будет съедена инфляцией, если та (что, правда, маловероятно) продолжит расти. Хорошие возможности, по нашему мнению, есть и в области высокой доходности, но инвесторам нужно соблюдать осторожность и тщательно выбирать наименования, чтобы не попасть в ловушку ликвидности. Как среди высокодоходных наименований, так и на инвестиционном уровне мы отдаем предпочтение "защитным" секторам, а не капиталоемким, которые, как мы считаем, по мере исчерпания ликвидности будут проходить сильные потрясения. Наконец, хотя развивающиеся рынки сохранят высокую волатильность, и там при тщательном выборе можно найти некоторые возможности. Мы считаем, что хорошие возможности может дать Китай, особенно после переоценки активов в 2018 году. Правительство там сконцентрировано на поддержке экономики и реформах, которые в конце концов продвинут развитие финансового рынка в стране и обеспечат на нем безопасность", - резюмирует Альтеа Спиноцци.
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