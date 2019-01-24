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24 января 2019 года 12:33
Сильный рубль оказался нам не нужен - FxPro
Рубль развивает наступление, преодолев в четверг важные круглые уровни 66 за доллар и 75 за евро. Если раньше главным объяснением силы российской валюты была нефть и позитивная динамика рынков, то теперь эти факторы, про мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, потеряли влияние: рынки замерли, а нефть немного проседает. "Вообще говоря, рубль давно растерял свою корреляцию с нефтью: еще с ноября 2017-го, когда участились примеры роста курса на снижении нефти - и наоборот, - отмечает эксперт. - Строго говоря, позитивное влияние цены барреля на рубль компенсируется покупками валюты со стороны ЦБ для Минфина, а негативное - резко профицитным платежным балансом. Сила рубля особенно вызывает удивление, так как январь исторически один из самых проблемных для российской валюты. Как ни странно, это объясняет слабость экономики. Россия зафиксировала рекордный профицит платежного баланса в начале года: потребители стали покупать меньше иностранных товаров и меньше путешествовать, что снизило спрос на валюту. Та же ситуация и с компаниями: они стали кардинально меньше инвестировать в обновление фондов". Еще одним фактором поддержки рубля, на взгляд аналитика FxPro, является сокращение вывода капитала: "Зарубежных инвестиций стало значительно меньше, можно даже констатировать тот факт, что поток иссяк. Попросту говоря, все, кто мог вывести инвестиции из страны, сделал это за годы санкций". "Краткосрочно это идет на пользу рублю, которому удается отыгрывать падение конца прошлого года, невзирая на более низкие котировки нефти, слабый внутренний спрос и осторожность на других рынках, - заключает Александр Купцикевич. - Однако это плохой сигнал на долгосрочную перспективу. Сокращение инвестиций лишает экономику потенциала роста. Низкий потребительский спрос также сдерживает увеличение ВВП. Это тот случай, когда не стоит радоваться силе национальной валюты. Кроме того, ее устойчивость может заставить Банк России пересмотреть политику процентных ставок, заняв не столь решительную позицию относительно дальнейших повышений. В перспективе это также будет играть против рубля".
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24 января 2019 года 17:17
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.24 января 2019 года 10:17
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