Сейчас на внутренний рынок облигаций оказывает влияние открытое окно первичных размещений - ИК "Велес Капитал"

"Вчера рынок внутренних федеральных займов находился под влиянием разносторонних факторов. Волатильность, в основном, прослеживалась на дальнем участке кривой. Растущий аппетит к риску на глобальных рынках повлиял на снижение привлекательности размещаемых на внутреннем рынке ОФЗ. Объем сделок продолжил расти, составив почти 20 млрд руб., что в два раза превышает результаты предыдущего дня. Ликвидность была достаточно сильно фрагментирована между несколькими выпусками (такими как 26207,26219 и 25083), в то время как в остальных бумагах обороты были минимальными. Вне поля зрения рынка оказались и "флоутеры", на долю которых пришлось порядка 3%. Прогноз. Сейчас на внутренний рынок оказывает влияние открытое окно первичных размещений. На этой неделе запланирован еще один выпуск крупнейшего эмитента - ОАО "РЖД", который состоится 25 января. Предполагаемый объем размещения - от 10 млрд рублей, а ориентир ставки купона находится в пределах 8,70-8,80%. С утра на внутреннем рынке прослеживается активность покупателей", - отмечают в ИК "Велес Капитал".