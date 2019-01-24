Ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $60-62/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть перешли к снижению после публикации данных Американского института нефти (API), отразивших увеличение запасов сырья в США по итогам отчетной недели. Согласно статистике API, коммерческие запасы нефти выросли на 6.6 mb после сокращения на 2.7 mb неделей ранее. При этом отраслевые аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают сокращения запасов нефти на 0.7 mb. Дополнительное давление на нефтяные контракты продолжают оказывать сохраняющиеся на рынке опасения относительно замедления глобального экономического роста и неустойчивых перспектив поддержания баланса спроса и предложения. При этом стоит отметить, что участники рынка пока игнорируют обострение политических отношений между США и Венесуэлой, которое может привести к дополнительным санкциям в отношении венесуэльской нефтяной отрасли и сократить поставки сырья на рынок. Сегодня в фокусе площадок будет статистика от Минэнерго США (19:00 мск). Ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $60-62/bbl" , - комментируют ситуацию на рынке нефти эксперты "Нордеа Банка".