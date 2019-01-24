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24 января 2019 года 11:35
Приближение пика налоговых выплат и нейтральный внешний фон для высокодоходных активов продолжат оказывать поддержку рублю - "Нордеа Банк"
"Российская валюта накануне продемонстрировала рост в основных валютных парах, укрепившись к доллару США на 0.6%, и евро на 0.5%. Поддержку рублю оказывали общий позитивный настрой на глобальных площадках в отношении рисковых валют и фактор налоговых платежей. При этом стоит отметить, что рубль проигнорировал ослабление нефтяных цен и не самые удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Нефтяные контракты, несмотря на то, что закрыли день снижением, большую часть торгов среды провели на положительной территории, не препятствуя рублю следовать общей динамике валют развивающихся рынков. Касательно размещения ОФЗ стоит отметить, что накануне Минфин в ходе двух аукционов общим объемом предложения 30 млрд. руб., разместил бумаги лишь на 17.5 млрд. руб. На обоих аукционах отмечен сдержанный спрос на бумаги, и желание участников торгов получить большую премию к рынку. Сегодня рубль пытается развить успех, тестируя отметки 66 в паре с долларом США и 75 в паре с евро. Приближение пика налоговых выплат и нейтральный внешний фон для высокодоходных активов продолжат оказывать поддержку российской валюте. При этом евро может оказаться под давлением по итогам заседания ЕЦБ, что позволит рублю чувствовать себя более уверенно в паре EUERRUB" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и... читать дальше
.24 января 2019 года 12:09
"Цены на нефть перешли к снижению после публикации данных Американского института нефти (API), отразивших увеличение запасов сырья в США по итогам отчетной недели. Согласно статистике API, коммерческие запасы нефти выросли на 6.6 mb после сокращения на 2.7 mb неделей ранее. При этом отраслевые... читать дальше
.24 января 2019 года 10:35
ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней после слабых аукционов Минфина - Промсвязьбанк
Результаты аукционов Минфина вчера оказались разочаровывающими – министерство смогло продать только около половины предложенного объема, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Вместе с тем, кривая госбумаг по итогам дня отреагировала очень умеренно, поднявшись всего на 1 б.п. При... читать дальше
.24 января 2019 года 10:17
Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов - Промсвязьбанк
"Вчера котировки Brent преодолели отметку 62 долл./барр., однако закрепиться выше этого уровня не удалось. Отсутствие выраженного оптимизма на мировых финансовых рынках не позволяет перейти к уверенным покупкам нефтяных фьючерсов. Инвесторам также необходимо убедительное подтверждение роста спроса... читать дальше
.24 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг. читать дальше
.23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
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