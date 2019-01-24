Приближение пика налоговых выплат и нейтральный внешний фон для высокодоходных активов продолжат оказывать поддержку рублю - "Нордеа Банк"

"Российская валюта накануне продемонстрировала рост в основных валютных парах, укрепившись к доллару США на 0.6%, и евро на 0.5%. Поддержку рублю оказывали общий позитивный настрой на глобальных площадках в отношении рисковых валют и фактор налоговых платежей. При этом стоит отметить, что рубль проигнорировал ослабление нефтяных цен и не самые удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Нефтяные контракты, несмотря на то, что закрыли день снижением, большую часть торгов среды провели на положительной территории, не препятствуя рублю следовать общей динамике валют развивающихся рынков. Касательно размещения ОФЗ стоит отметить, что накануне Минфин в ходе двух аукционов общим объемом предложения 30 млрд. руб., разместил бумаги лишь на 17.5 млрд. руб. На обоих аукционах отмечен сдержанный спрос на бумаги, и желание участников торгов получить большую премию к рынку. Сегодня рубль пытается развить успех, тестируя отметки 66 в паре с долларом США и 75 в паре с евро. Приближение пика налоговых выплат и нейтральный внешний фон для высокодоходных активов продолжат оказывать поддержку российской валюте. При этом евро может оказаться под давлением по итогам заседания ЕЦБ, что позволит рублю чувствовать себя более уверенно в паре EUERRUB" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".