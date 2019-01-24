Текущие доходности ОФЗ в целом выглядят справедливо - РФПИ

"На долговом рынке в среду соседствовали повышение доходностей US-Treasuries, их умеренное снижение в суверенных евробондах РФ и такое же умеренное повышение (1-3 б.п.) в рублевых ОФЗ. Несмотря на неплохие ожидания, из предложенных 30 млрд руб. в двух выпусках 26209 и 26225 Минфину удалось вчера разместить бумаг лишь на 17,5 млрд руб. Но говорить о какой-то катастрофе не стоит, просто уровни Минфина не вполне устроили рынок. Текущие доходности ОФЗ в целом выглядят справедливо, и переоценка перспектив возможна лишь при общем росте спроса на ЕМ риск и/или улучшении ожиданий по ставке ЦБ", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.