ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней после слабых аукционов Минфина - Промсвязьбанк

Результаты аукционов Минфина вчера оказались разочаровывающими – министерство смогло продать только около половины предложенного объема, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Вместе с тем, кривая госбумаг по итогам дня отреагировала очень умеренно, поднявшись всего на 1 б.п. При сохраняющейся достаточно позитивной конъюнктуре на рынке ОФЗ провал вчерашних

аукционов был, на взгляд эксперта, несколько неожиданным (особенно, сравнивая с переспросом на аукционах неделей ранее). На прошлом аукционе Минфин смог по большей части удовлетворить отложенный спрос на госбумаги после продолжительной паузы, и на текущий момент кривая ОФЗ уже вплотную подошла к своим справедливым уровням.

"Как мы отмечали ранее, ждем сужения премии 10-летнего бенчмарка к ключевой ставке до 50 б.п. при текущем значении 61

б.п., - указывает Дмитрий Грицкевич. - Таким образом, инвесторам необходимы новые триггеры для продолжения роста котировок госбумаг.

Пока на первичном рынке перехватывают инициативу корпоративные заемщики. Напомним, что сегодня на первичный рынок планирует выйти Магнит (–/BB/–) с 3-летним выпуском 003Р01 на 10 млрд. руб. с купоном 8,9%-9,1% (YTM 9,1-9,31%) годовых. Кривая ИКС5Фин (–/BB/–) -

Лента (–/BB-/BB) на данном участке дает экстраполированную доходность порядка 8,8% годовых, в результате чего первоначальный прайсинг Магнита выглядит крайне интересно. Учитывая отсутствие бумаг у эмитента в обращении, ожидаем повышенный интерес

инвесторов к данному выпуску".

Также аналитик банка напоминает, что в пятницу соберет заявки инвесторов РЖД (Baa3/BBB-/BBB-) на выпуск серии 001Р-12R

объемом от 10 млрд. руб. с ориентиром купона 8,7%-8,8% (YTM 8,89%-8,99%) годовых. Ближайшие по срочности выпуски госкомпании торгуются около отметки 9% годовых по доходности, в связи с чем бумага будет размещаться по рынку.

Эксперт Промсвязьбанка полагает, что ОФЗ продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней после слабых аукционов Минфина, и рекомендует обратить внимание на размещение облигаций Магнита (–/BB/–).