Рыночная конъюнктура по-прежнему зависима от развития событий в мировых торговых отношениях - ИК "Велес Капитал"

"Второй день подряд банки не предъявляли интереса к аукционам РЕПО o/n Федерального казначейства, хотя с начала года данный инструмент регулярно пользовался спросом, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В среду в банковскую систему также вернулись почти 250 млрд руб. с недельных депозитов в ЦБ. Ставка MosPrime o/n осталась вблизи отметки 8% годовых, выше которой последний раз поднималась в декабре 2017 г. На валютном рынке в среду ситуация для валют на развивающихся рынках заметно улучшилась. К окончанию рабочего дня основная масса валют EM торговалась в зеленой зоне, хотя были и отдельные исключения. Рубль также весьма оптимистично начал день и во второй половине дня сблизился с отметкой в 66,1, хотя так и не протестировал ее. К вечеру российская валюта чуть отступила в район 66,17, однако по-прежнему оставалась в заметном плюсе".

Также эксперт ИК считает необходимым отметить, что несмотря на сегодняшнее улучшение настроения инвесторов на площадках EM, рыночная конъюнктура остается по-прежнему крайне уязвимой от развития событий в торговых отношениях между США и Китаем. В частности, любая новость в данном направлении может резко изменить аппетит инвесторов в том или ином направлении. "Однако для рубля подобные изменения менее заметны, так как на внутреннем рынке основное внимание по-прежнему сфокусировано на санкционных рисках. Нейтральный геополитический фон, с одной стороны, усиливает рост рубля в периоды улучшения аппетита инвесторов на развивающихся рынках, а с другой стороны - сдерживает ослабление рубля в периоды снижения аппетита на рынках EM", - подчеркивает Юрий Кравченко.