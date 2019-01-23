"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR X5 на 5%, сохранив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 на 5% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $30,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,84 за штуку.