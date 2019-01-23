Альфа-банк поднял оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 5%, подтвердив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 90 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 80,49 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 44,58 рубля за штуку.