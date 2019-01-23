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23 января 2019 года 16:50
Аукцион ОФЗ оказался провальным - БКС
"Аукцион, конечно, оказался провальным: несмотря на премию около 5 б.п. к рыночной цене, разместить удалось только половину от предложенного объема. Однако не стоит считать это показателем, свидетельствующим о сломе новогоднего ралли на рынке госдолга и падении спроса на ОФЗ в целом. Выпуск ОФЗ 26209 уже очень давно не размещался на аукционах. Он имеет один из самых низких уровней ликвидности на вторичном рынке среди ОФЗ с постоянной доходностью: среднедневные обороты за последний месяц по данной бумаге составили 70 млн руб. при среднем значении по данной группе 300 млн руб. Последний год Минфин обычно предлагал ОФЗ 25083, если хотел разместить выпуск с относительно близким погашением (3 года), кстати говоря, он никак не отреагировал на неудачное размещение сверстника. Естественно, что найти спрос на 20 млрд руб. в такой ситуации было непростой задачей. Думаю, рынок просто не понял этот "маневр" Минфина. Если ведомство вернется к регулярному размещению 26209, на следующих аукционах таких провалов в этой бумаге, скорее всего, не будет, при прочих равных условиях, конечно", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
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