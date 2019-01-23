.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Дорожающая нефть и налоговый период двигают курс рубля к максимумам года - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
23 января 2019 года 16:29

Дорожающая нефть и налоговый период двигают курс рубля к максимумам года - БКС

"К середине недели курс рубля не оставляет попыток укрепления к уровням вблизи отметки 66 - набор положительных факторов в виде восстановления нефтяных цен и налогового периода оказывает соответствующую поддержку. В среду общий настрой рынка, на наш взгляд, не претерпевает кардинальных изменений. В различных группах рисковых активов может наблюдаться умеренная коррекция, вызванная негативным импульсом от пересмотра в сторону понижения прогнозов МВФ по росту мировой экономики. Полагаем, что пока в настроениях рынка преобладают позитивные ожидания как в отношении усиления "голубиной" риторики ФРС, так и в отношении позитивных подвижек в переговорах между США и Китаем, аппетит к покупке риска будет оставаться на повышенных уровнях. Заметим, что на рынке присутствует некоторая нервозность по поводу перспектив торговых переговоров США и Китая. По последним данным, предварительные переговоры между сторонами были отменены, компромиссов в разрешении проблем защиты интеллектуальной собственности достичь пока не удалось. Данный новостной негатив воспринят рынками достаточно сдержанно, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на переговорах в конце месяца (30-31 января). На данный момент мы оцениваем уровень негатива, сложившегося на рынке (на фоне понижения прогнозов МВФ и отсутствия позитива по переговорам США и Китая), как достаточно умеренный, что позволяет рублю продолжать укрепление. Растущие котировки нефти и налоговый период, на наш взгляд, до конца недели могут сформировать курс рубля в диапазоне 65,8-67,5", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Опубликовано: /БКС/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
23 января 2019 года 15:12
Фунт "ликует" - eToro
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день...    читать дальше
.
23 января 2019 года 14:40
Торговые споры не приводят к смене тренда на американском рынке облигаций - Julius Baer
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о...    читать дальше
.
23 января 2019 года 14:16
Рынок энергоносителей в красной зоне, цены на газ продолжат падать в Европе - Julius Baer
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику...    читать дальше
.
23 января 2019 года 11:38
Российские еврооблигации, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона - ИК "Велес Капитал"
"В отсутствии видимых катализаторов российские еврооблигации сегодня, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона. До конца недели наиболее заметным событием на внешних рынках станет первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что ее параметры, как и ранее,...    читать дальше
.
23 января 2019 года 11:21
Ориентирами для Brent сегодня выступят отметки $60.5-62.5/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют умеренный рост после вчерашнего падения. Brent в моменте торгуется в районе отметки $61.8/bbl, WTI достигает значения $53.2/bbl. Вчерашнее падение цен на нефть произошло в результате реакции участников рынка на публикацию доклада МВФ, в котором...    читать дальше
.
23 января 2019 года 10:05
В краткосрочной перспективе котировки Brent закрепятся выше 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent восстанавливаются после резкого снижения накануне, которое было вызвано опасениями замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители. Инвесторы ждут публикации отраслевой статистики в США. Сильные данные по спросу на нефть и нефтепродукты позволят...    читать дальше
.
23 января 2019 года 09:38
Нефть стабильна
Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду практически стабильны.    читать дальше
.
22 января 2019 года 17:21
ЕЦБ может готовиться к новым мерам предоставления ликвидности - Julius Baer
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки...    читать дальше
.
22 января 2019 года 16:13
Потенциал для роста нефтяных котировок сохраняется - БКС
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается...    читать дальше
.
22 января 2019 года 15:55
Доходность на американском рынке облигаций растет - Julius Baer
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.