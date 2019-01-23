Дорожающая нефть и налоговый период двигают курс рубля к максимумам года - БКС

"К середине недели курс рубля не оставляет попыток укрепления к уровням вблизи отметки 66 - набор положительных факторов в виде восстановления нефтяных цен и налогового периода оказывает соответствующую поддержку. В среду общий настрой рынка, на наш взгляд, не претерпевает кардинальных изменений. В различных группах рисковых активов может наблюдаться умеренная коррекция, вызванная негативным импульсом от пересмотра в сторону понижения прогнозов МВФ по росту мировой экономики. Полагаем, что пока в настроениях рынка преобладают позитивные ожидания как в отношении усиления "голубиной" риторики ФРС, так и в отношении позитивных подвижек в переговорах между США и Китаем, аппетит к покупке риска будет оставаться на повышенных уровнях. Заметим, что на рынке присутствует некоторая нервозность по поводу перспектив торговых переговоров США и Китая. По последним данным, предварительные переговоры между сторонами были отменены, компромиссов в разрешении проблем защиты интеллектуальной собственности достичь пока не удалось. Данный новостной негатив воспринят рынками достаточно сдержанно, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на переговорах в конце месяца (30-31 января). На данный момент мы оцениваем уровень негатива, сложившегося на рынке (на фоне понижения прогнозов МВФ и отсутствия позитива по переговорам США и Китая), как достаточно умеренный, что позволяет рублю продолжать укрепление. Растущие котировки нефти и налоговый период, на наш взгляд, до конца недели могут сформировать курс рубля в диапазоне 65,8-67,5", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.