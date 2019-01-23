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23 января 2019 года 16:06
Ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0,85%. При этом валютный РТС показывает более позитивную динамику, подрастая на 1,4%, до 1185 пунктов. Очень сильный уровень сопротивления по индексу РТС находится на отметке 1200 пунктов, поэтому с новыми покупками сейчас торопиться не стоит. Вряд ли стоит ждать существенных изменений до конца дня, но ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли. Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, сохраняются шансы на обновление исторического максимума. Ближайший уровень поддержки находится очень близко - на отметке 2450 пунктов", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
.23 января 2019 года 14:40
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о... читать дальше
.23 января 2019 года 14:16
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику... читать дальше
.23 января 2019 года 11:38
Российские еврооблигации, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона - ИК "Велес Капитал"
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.23 января 2019 года 11:21
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.23 января 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду практически стабильны. читать дальше
.22 января 2019 года 17:21
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.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
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