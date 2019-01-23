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23 января 2019 года 15:12
Фунт "ликует" - eToro
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день подряд, отметив сегодня максимумы середины ноября над отметкой 1,30. Если до конца февраля проект документа так и не будет одобрен в парламенте, есть вариант с внесением поправки, которая предполагает перенос даты выхода на конец текущего года. Такая перспектива повышает привлекательность британских активов в целом, поскольку в конечном итоге Лондон добьется "мягкого" Брекзита. Что касается ситуации с ирландской границей, этот вопрос пока не разрешен, но активно обсуждается. Причем обе стороны настроены избежать "жесткой" границы, что также воодушевляет инвесторов. Дополнительным фактором в пользу роста фунта сегодня послужили комментарии представителя Банка Англии Броудбента, который намекнул, что шансы на повышение ставки выше, чем вероятность ее снижения в будущем. В краткосрочной перспективе фунт может сохранить "боевой" настрой, тогда как в дальнейшем тон ему задаст голосование по "плану Б", представленному Мэй в понедельник. Вопрос будет решаться во вторник, 29 января. Поскольку альтернативное предложение мало чем отличается от "плана А", отвергнутого парламентариями, есть угроза, что и на этот раз инициатива премьера не пройдет. В зависимости от расклада голосов и других новостей с этого фронта GBP/USD может либо продолжить восхождение, либо "пасть жертвой" фиксации прибыли, которая, к слову, может наступить и раньше", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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23 января 2019 года 14:40
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