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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рынок энергоносителей в красной зоне, цены на газ продолжат падать в Европе - Julius Baer
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23 января 2019 года 14:16

Рынок энергоносителей в красной зоне, цены на газ продолжат падать в Европе - Julius Baer

Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику накануне усилили риски негативного развития торговых переговоров между США и Китаем.

"Котировки природного газа в настоящее время находятся под влиянием прогнозов погоды, - комментирует Норберт Рюкер. - радиционная сезонная зависимость цен связана с активным использованием "голубого топлива" для отопления домов. Холодная погода в большей части Северной Америки и в Европе, скорее всего, продержится меньше, чем ожидалось ранее. На этом фоне цены на американском рынке обвалились на 12%, что, однако, является типичной динамикой для зимнего периода. Объем поставок находится на высоком уровне и способен компенсировать временный всплеск спроса. По мере приближения весны риски, связанные с холодами и нехваткой предложения, будут снижаться. Мы сохраняем нейтральный взгляд на природный газ на рынке США и ожидаем дальнейшее снижение цен в Европе, где большой объем трубопроводного импорта и поставок СПГ будет поддерживать запасы на повышенном для этого времени года уровне. Китай в отличие от прошлого года в этот раз хорошо подготовился к зимнему сезону, накопив еще осенью достаточные резервы природного газа и угля, которые позволяют предотвратить дефицит топлива на рынке и необходимость экстренных закупок. Такая ситуация в КНР благоприятно сказывается на европейском рынке и обеспечивает баланс в секторе природного газа. Мы по-прежнему придерживаемся нейтрального взгляда на рынки нефти и природного газа, но ожидаем снижение котировок "голубого топлива" в Европе".

Опубликовано: /Julius Baer/
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