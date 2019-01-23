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23 января 2019 года 13:30
В 2019 г. дивидендные выплаты российского рынка, с учетом промежуточных, могут обновить исторический рекорд и составить 3 трлн рублей ($45 млрд) - ITI Capital
Дивидендная щедрость российских компаний растет. Дивидендные выплаты и доходность российского рынка выходят на беспрецедентный уровень, отмечается в аналитическом обзоре ITI Capital. Выплаты могут составить до 10% от капитализации рынка, а доходность - рекордные 7%. "Текущий дисконт России по мультипликатору P/E к развивающимся рынкам составляет 50%, - указывают эксперты компании. - Суммарные выплаты выглядят существенно по сравнению с развивающимися рынками, такими как бразильский, где объем дивидендных выплат могут составить $30 млрд против $45 млрд ожидаемых в России за весь 2019 г. Но как и в случае бразильского рынка, так и на развивающихся рынках, средний коэффициент дивидендных выплат в России (30%) остается ниже нормы (50%), т.е. потенциал роста остается высоким в отличие от других рынков. В то же время объем выплат в России несоизмерим с развитыми рынками - так, например, на рынке акций США в прошлом году они составили порядка $500 млрд, хотя их дивидендная доходность составляет всего 2%". Промежуточные дивидендные выплаты публичных компаний за 2018 г. обновили рекорд и достигли порядка 900 млрд рублей ($13,5 млрд), согласно оценкам аналитиков ITI Capital, основанным на данных 30 наиболее ликвидных компаний. Это около 65% годовых дивидендов за 2017 г. в объеме 1,4 трлн рублей, которые были выплачены летом прошлого года, следует из наших расчетов, основанных на данных 100 наиболее ликвидных публичных компаний. Специалисты ITI Capital считают, что промежуточные дивиденды за 2019 г. могут остаться на том же уровне - порядка 1 трлн рублей. "Основной объем выплат по промежуточным дивидендам (555 млрд рублей) пришелся на четвертый квартал (октябрь - ноябрь 2018 г.), оставшиеся 345 млрд рублей - на январь 2019 г., - констатируют специалисты компании. - Большая часть выплат - порядка 54% - пришлась на нефтегазовый сектор, 40% - на металлургию. Следовательно, за весь 2018 г., учитывая годовые и промежуточные дивиденды, фактический объем выплат компаний, за исключением менее ликвидных и непубличных, достиг рекорда и превысил 2,3 трлн рублей ($35 млрд). Игроки, безусловно, не могли проигнорировать такой объем, который повлиял на валютный/денежный рынок. По нашим оценкам, в 2018 г. экспортеры продали порядка $8 млрд валютной выручки для выплат в рублях, а после них провели конвертацию $11 млрд для нерезидентов и владельцев депозитных расписок. Число плательщиков промежуточных дивидендов растет. Это особенно заметно на примере нефтегазовых компаний, таких как Роснефть. В прошлом году она выплатила промежуточные дивиденды впервые в своей корпоративной истории". В мае открывается новый дивидендный сезон - советы директоров крупнейших компаний объявят размер годовых дивидендов за 2018 г. Показатель, по оценкам аналитиков ITI Capital, может достичь 1,9 трлн рублей ($28,4 млрд), что на 36% превысит рекордный объем предыдущего года. С учетом промежуточных дивидендов, суммарные выплаты могут составить 3 трлн рублей ($45 млрд), или 8% от капитализации топ-100 бумаг на ММВБ. Нефтегазовые и металлургические компании существенно нарастили чистую прибыль в прошлом году, большинство нефтегазовых компаний обновило максимумы по росту денежных потоков благодаря удорожанию нефти и росту экспорта нефти и нефтепродуктов. По статистике ЦБ, положительное сальдо внешней торговли в 2018 г. выросло в 1,7 раза. За 2018 г. профицит счета текущих операций платежного баланса России обновил исторический максимум и достиг $115 млрд. "Увеличению выплат способствовали инициативы властей по доведению доли дивидендов до 50% от чистой прибыли госкомпаний, - полагают в ITI Capital. - Отдельные игроки, такие как Роснефть, Транснефть и т.д., приступили к исполнению норматива лишь в 2017 г. Помимо нефтегазовых компаний, существенно наращивает дивиденды на акцию и объем выплат Сбербанк. В этом году выплаты Сбербанка могут стать рекордными - свыше 380 млрд рублей (самый высокий показатель в России) при дивиденде на акцию в 18 рублей (за 2015 г. дивиденд на акцию составлял всего 2 рубля). В этом году годовая дивидендная доходность может составить рекордные 7%, что станет новым мировым максимумом, против 6% годом ранее. Следовательно, российский рынок, помимо минимальных мультипликаторов с дисконтом в 50% к развивающимся рынкам, будет торговаться с самой высокой дивидендной доходностью - в среднем на 70 б.п. ниже средней локальной ставки депозита и доходности ОФЗ на короткой кривой. В число лидеров по доходности в 2018 г. безусловно войдет Сургутнефтегаз преф 15% благодаря ослаблению рубля. У Сбербанка, отличающегося самой высокой среди мировых банков рентабельностью капитала (ROE), дивидендная доходность за 2018 г. впервые в истории может стать двузначной".
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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