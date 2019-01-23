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23 января 2019 года 13:08
В среду ситуация для валют на развивающихся рынках заметно улучшилась - ИК "Велес Капитал"
"В среду ситуация для валют на развивающихся рынках заметно улучшилас, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К полудню основная масса валют EM торговалась в зеленой зоне, хотя были и исключения (например, бразильский реал, терявший около 1,6% к доллару). Рубль также весьма оптимистично начал день и в ходе первого часа торгов на внутреннем рынке укреплялся до 66,25 в паре с долларом против закрытия вторника на уровне 66,54 руб.". Основным событием на внутреннем рынке, про мнению эксперта, остаются предстоящие в конце недели крупные налоговые платежи (+ уплата налога на прибыль в понедельник). Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в преддверии платежей представляется более чем комфортной. Так, на утро операционного дня в среду объем остатков банков на корсчетах в ЦБ находился вблизи максимальных отметок (2,8 трлн руб.). С учетом итогов вчерашнего депозитного аукциона ЦБ, сегодня в банковскую систему вернется еще почти 250 млрд руб. Также банки вчера вернули почти 300 млрд руб. Федеральному казначейству по операциям РЕПО, однако с начала недели привлекли от ведомства на срочные депозиты 250 млрд руб., что нивелировало отток ликвидности на погашение обязательств по РЕПО. С учетом комфортного уровня рублевои? ликвидности оставшиеся продажи валютной выручки будут оказывать лишь минимальное влияние на позиции рубля. "Необходимо отметить, что несмотря на сегодняшнее улучшение настроения инвесторов на площадках EM, рыночная конъюнктура остается по-прежнему крайне уязвимой от развития событий в торговых отношениях между США и Китаем. В частности, любая новость в данном направлении может резко изменить аппетит инвесторов в том или ином направлении. Однако для рубля подобные изменения менее заметны, так как на внутреннем рынке основное внимание по-прежнему сфокусировано на санкционных рисках. Нейтральный геополитический фон, с одной стороны, усиливает рост рубля в периоды улучшения аппетита инвесторов на развивающихся рынках, а с другой стороны - сдерживает ослабление рубля в периоды снижения аппетита на рынках EM", - заключает Юрий Кравченко.
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