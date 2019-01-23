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23 января 2019 года 12:45
Занимаем консервативную позицию по рублевому госдолгу - ИК "Велес Капитал"
"Сегодня Минфин решил предложить классические выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом: 3,5-летние 26209 и 15-летние 26225 по 20 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Ведомство решило сделать сочетание короткой и длинной дюраций, при этом основной упор приходится именно на выпуск 26209. Инвесторы на глобальных рынках значительно сократили активные покупки после удачного начала года в отсутствие дополнительных драйверов для дальнейшего ценового роста. Препятствующими факторами остаются неопределенность в торговых отношениях США и Китая, политическая напряженность внутри США и предстоящие заседания крупных регуляторов (ЕЦБ, ФРС и Банк России для ОФЗ). Вместе с тем вчерашние удачные аукционы 10-летних суверенных облигаций Испании свидетельствуют о том, что игроки не ставят на скорое ужесточение ДКП ведущими странами, поэтому общий глобальный аппетит остается положительным. Однако для кривой ОФЗ потенциал снижения ограничен, более того, с точки зрения сравнения облигаций с денежным рынком валютных свопов, средний и дальний участки не выглядят привлекательными в краткосрочной перспективе ввиду минимальной исторической премии. По нашему мнению, ближайшее заседание ЦБ РФ с его обновленным прогнозом и взглядом на инфляцию может определить среднесрочные перспективы. В настоящий момент мы занимаем консервативную позицию по рублевому госдолгу, поэтому рекомендуем делать ставку на короткие облигации в ходе аукциона - 26209", - комментируют ситуацию специалисты ИК "Велес Капитал".
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23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
.23 января 2019 года 14:40
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о... читать дальше
.23 января 2019 года 14:16
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику... читать дальше
.23 января 2019 года 11:38
Российские еврооблигации, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона - ИК "Велес Капитал"
"В отсутствии видимых катализаторов российские еврооблигации сегодня, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона. До конца недели наиболее заметным событием на внешних рынках станет первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что ее параметры, как и ранее,... читать дальше
.23 января 2019 года 11:21
"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют умеренный рост после вчерашнего падения. Brent в моменте торгуется в районе отметки $61.8/bbl, WTI достигает значения $53.2/bbl. Вчерашнее падение цен на нефть произошло в результате реакции участников рынка на публикацию доклада МВФ, в котором... читать дальше
.23 января 2019 года 10:05
"Котировки Brent восстанавливаются после резкого снижения накануне, которое было вызвано опасениями замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители. Инвесторы ждут публикации отраслевой статистики в США. Сильные данные по спросу на нефть и нефтепродукты позволят... читать дальше
.23 января 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду практически стабильны. читать дальше
.22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
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