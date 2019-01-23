Рубль сохраняет стабильность - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль сохраняет стабильность с начала этого года на фоне растущих цен на нефть, умеренного объема покупок валюты Центральным Банком для Минфина в рамках реализации бюджетного правила, и хорошего спроса на российские активы, что подтверждается успешными аукционами Минфина и динамикой доходностей суверенного долга. Более того, на этой неделе уплачиваются основные налоги – НДС, НДПИ и акцизы, что также оказывает поддержку национальной валюте. При этом среднесрочные перспективы рубля остаются под вопросом, рост накопленного объема покупок валюты, снизившийся, но все же сохраняющийся риск усиления санкций и потенциальное снижение аппетита инвесторов к риску – факторы давления на курс, при слабом потенциале его укрепления с текущих уровней", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".