Российские еврооблигации, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона - ИК "Велес Капитал"

"В отсутствии видимых катализаторов российские еврооблигации сегодня, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона. До конца недели наиболее заметным событием на внешних рынках станет первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что ее параметры, как и ранее, будут сохранены. Регулятор также подтвердит свой курс на плавное ужесточение монетарных условий в дальнейшем", - отмечают в ИК "Велес Капитал".