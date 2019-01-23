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23 января 2019 года 11:45
Сегодня поддержку рублю может оказать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 января - "Нордеа Банк"
"Российская валюта в ходе утренних торгов демонстрирует небольшое укрепление по отношению к бивалютной корзине после умеренно негативной динамики прошедшего торгового дня. Вчера рубль терял часть позиций, отражая снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне опубликованного накануне доклада МВФ о темпах роста мировой экономики, в котором организация снизила прогнозы по росту глобальной экономики на 0.2%. Тем не менее, сегодня поддержку рублю может оказать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число текущего месяца, а также проведение аукционов ОФЗ Министерством финансов РФ. Ведомство сегодня предложит участникам рынка два выпуска государственных бумаг общим объемом в 30 миллиардов рублей. Напомним, что на прошлой неделе министерство успешно разместило ОФЗ на 35 млрд. рублей, спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза. Ориентирами по паре USD/RUB выступят значения 65.8-66.8" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
.23 января 2019 года 14:40
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о... читать дальше
.23 января 2019 года 14:16
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику... читать дальше
.23 января 2019 года 11:38
Российские еврооблигации, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона - ИК "Велес Капитал"
"В отсутствии видимых катализаторов российские еврооблигации сегодня, скорее всего, продолжат колебаться в рамках узкого диапазона. До конца недели наиболее заметным событием на внешних рынках станет первое в этом году заседание ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что ее параметры, как и ранее,... читать дальше
.23 января 2019 года 11:21
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.23 января 2019 года 10:05
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.23 января 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду практически стабильны. читать дальше
.22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
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