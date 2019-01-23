Ориентирами для Brent сегодня выступят отметки $60.5-62.5/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют умеренный рост после вчерашнего падения. Brent в моменте торгуется в районе отметки $61.8/bbl, WTI достигает значения $53.2/bbl. Вчерашнее падение цен на нефть произошло в результате реакции участников рынка на публикацию доклада МВФ, в котором фонд понизил темпы роста мировой экономики. Это усилило опасения игроков в отношении снижения глобального спроса на энергоресурсы. Кроме того, сделка ОПЕК+, заключённая странами-производителями нефти в начале декабря, по-прежнему оставляет вопросы у участников рынка в отношении сбалансированности рынка на горизонте 2019г. Ранее мы отмечали, что соглашение ОПЕК+ хотя и не приведёт к существенному росту цен на нефть, однако позволит им удержаться в районе отметки $60/bbl. Сегодня внимание игроков привлекут данные от американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ориентирами на Brent выступят отметки $60.5-62.5/bbl" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".