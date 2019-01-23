Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Яндекса до "держать" и оценку на 10%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $29 до $32 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

Между тем для глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru аналитики подтвердили рекомендацию "покупать", при этом понизив прогнозную цену бумаг компании на 14% - с $36 до $31 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $42,86 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены бумаг Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $32,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "Яндекса" составляет порядка $30,8 за штуку, GDR Mail.ru - около $25,4 за штуку.