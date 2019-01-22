Отметка 2450 пунктов индекса МосБиржи выступает для рынка ближайшей поддержкой - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику понедельника, чему способствовал внешний фон. Продажи поддерживало снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 61,5 доллара за баррель. Также "медвежьи" настроения подкрепляла динамика внешних фондовых площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы снижались в пределах 0,6%, а в США после первого часа Dow Jones и S&P500 отступили на 0,6%. На таком фоне к окончанию дня индекс МосБиржи потерял 0,1%, снизившись в район 2466 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Алросы и ОГК-2, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались Россети, Мечел и X5 Retail Group, прибавившие 4,2%, 3,1% и 2,9% соответственно. Несмотря на два дня снижения подряд, техническая картина на графике индекса МосБиржи не ухудшилась и продолжает говорить в пользу продолжения восходящей динамики. Рынок продолжает находиться выше основных восходящих трендов, при этом на прошлой неделе он выше вверх их трехмесячной широкой консолидации между уровнями 2300 - 2450 пунктов. Теперь отметка 2450 пунктов выступает для рынка ближайшей поддержкой, и в случае углубления коррекции, от этого уровня "быки" могут попытаться перехватить инициативу и возобновить восходящую динамику", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.