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22 января 2019 года 18:37
Российский рынок акций пока уверенно противостоит внешнему негативу - Алор Брокер
Российский рынок акций пока уверенно держится перед внешним негативом. После вчерашнего выходного фондовая Америка открылась более чем полупроцентным снижением и отскакивать не желает. Более того, за первые полчаса торгов потери составили еще полпроцента. За последние сутки сильно подешевела и нефть, нацелившись на отметку 60 доллар за баррель. По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Евгения Корюхина, особых причин для пессимизма на рынке нет - разве что вчерашний прогноз МФВ о небольшом снижении темпов роста экономики, в духе которого сегодня звучат и первые аккуратные высказывания с форума в Давосе. Но и поводов для продолжения покупок тоже нет. В таких условиях практически все мировые площадки падают в пределах 0,5-1%. Индекс Мосбиржи на этом "красном" поле выглядит одним из лучших - индикатор не только не протестировал поддержку 2445 пунктов, но даже и не приблизился к ней. Это наводит эксперта на мысли, что при смене настроений рост российских бумаг может быть опережающим. "Под конец дня пытаются выйти в плюс акции Сбербанка, которые также не захотели попробовать на прочность поддержку 204 руб. Возможно, стойкость Сбера является следствием продолжения притока средств нерезидентов, для которых эта бумага - самая любимая. По Сбербанку мы пока сохраняем цель: 215 руб. Стабилен и рубль, который как ушел с утра в район 66,5, так и остается там весь день. В ближайшие дни у рубля больше шансов пойти покорять отметку 65,5, недели опуститься ниже 67 руб за доллар. Однако следует учитывать, что все приведенные нами прогнозы станут ничтожными, если падение нефти продолжится, и она вновь уйдет ниже важного уровня 60 долларов за баррель", - заключает Евгений Корюхин.
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