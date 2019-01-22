Рынок труда Британии избегает замедления, поддержав фунт - FxPro

Рынки Европы и Азии сдают позиции во вторник на опасениях в связи с замедлением глобального роста. Фьючерсы на S&P500 к началу торгов в США теряют 0.4%: столько же, сколько они потеряли в понедельник. Главным маркет-мувером, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, остается пересмотр прогнозов МВФ о темпах роста европейской и китайской экономики, а также упоминание о том, что торговые конфликты могут вызвать дальнейшее снижение прогнозов.

Среди важных опубликованных данных эксперт выделил сравнительно неплохие показатели рынка труда Британии, что помогло фунту развернуться к росту в середине дня и противостоять общему негативу на глобальных рынках.

"Темпы роста средних зарплат продолжают набирать обороты, поднявшись до 3.4% г/г (с учетом бонусов), что является самым высоким уровнем более чем за 10 лет, - констатирует Александр Купцикевич. - Кроме того, уровень безработицы вернулся к отметке 4%. Немного тревожит рост числа обращений за пособиями, однако этот показатель остается стабильным с сентября. Индекс деловых настроений Германии также удивил приростом до -15, в то время как ожидалось его падение с -17.5 до -18.8. Локомотив Европы, похоже, набирает скорость после провала в конце прошлого года. Однако тоже самое пока нельзя сказать о Еврозоне в целом. Этот же индекс остается на минимумах последних 6ти лет. Настолько слабые показатели явно противоречат настрою ЕЦБ на ужесточение политики позже в этом году. Европейский Центробанк обещает повышение ставки не ранее осени 2019 года, однако со временем вырастут и шансы на то, что фактическое повышение состоится заметно позже этой даты. Подобный факт способен оказать давление на котировки евро в ближайшее время".