Диапазон от 66 до 67 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн

"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 66 рублей 45 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 50 копеек. Индекс ММВБ просел до 2460 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились ниже 62 долларов за баррель. Котировки черного золота резко возобновили снижение во вторник. Судя по динамике последних нескольких дней, можно сделать вывод, что восходящий тренд на рынке энергоносителей медленно, но верно подходит к концу. Напомним, что в двадцатых числах декабря Североморский сорт Brent опускался до 50 долларов за баррель. Однако уже в январе превысил отметку в 63 доллара. При этом если посмотреть на рынок более глобально, то становится понятно, что позитивная динамика на рынке нефти была всего лишь коррекцией к тому снижению, которое мы наблюдали с октября 2018 года. Если котировки черного золота возобновят снижение, то это будет довольно негативным фактором для курса отечественной валюты. Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 66 до 67 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Цели, которые мы видим в ближайшее время, это 67 - 68 рублей за доллар", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.