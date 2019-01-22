ЕЦБ может готовиться к новым мерам предоставления ликвидности - Julius Baer

"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки активов в самом конце 2018 года регулятор заявил, что будет пристально следить за реакцией экономики еврозоны. Реинвестирование облигаций с приближающимся сроком погашения и подтверждение сохранения процентных ставок на текущем уровне в течение большей части 2019 года будут важными инструментами политики ЕЦБ и факторами, определяющими динамику финансовых рынков. Программа долгосрочного кредитования (LTRO) является вторым в арсенале ЕЦБ инструментом по объему предоставляемой рынкам ликвидности. Последняя операция по ней проводилась в марте 2017 года и была рассчитана на четыре года. Есть высокая вероятность того, что банк может начать обсуждение возобновления программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Нынешняя программа истекает в 2020 году и может привести к заметному ужесточению кредитных условий на рынке еще до своего завершения. Слабые прогнозы по росту ВВП и перспективы сохранения низкой инфляции выступают в поддержку нового раунда TLTRO. Он позволит избежать впечатления того, что ЕЦБ готовится к ужесточению политики и отказу от щедрого предоставления ликвидности".