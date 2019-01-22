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22 января 2019 года 16:13
Потенциал для роста нефтяных котировок сохраняется - БКС
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается действие сделки ОПЕК+. Полагаем, что поступившая ранее информация о том, что страны картеля весьма близки к 100%-ному выполнению своей квоты в рамках пакта, постепенно закладывается в настроения инвесторов. Основным фактором сомнения для рынка остается РФ, чьи темпы сокращения добычи сейчас не являются интенсивными. Мы продолжаем полагать, что Россия будет выполнять условия сделки и дальше, сокращая добычу постепенно, и придет к выполнению своей квоты в перспективе апреля-мая 2019 года. Во вторник цены на нефть корректируются на фоне обновленных в сторону понижения прогнозов МВФ по глобальному росту - по новым прогнозам, мировой ВВП в 2019 году вырастет на 3,5% против 3,7%, ожидаемых ранее, на 2020 год оценки также понижены - с 3,7% до 3,6%. Данные прогнозы могут сформировать на рынках дискретную коррекцию некоторых групп рисковых активов, включая нефть. Заметим, что общий повышенный риск-аппетит участников рынка сейчас продолжает формироваться сигналами о возможном смягчении позиции ФРС, а также надеждами на достижение положительных подвижек в торговых переговорах между США и Китаем. Данные факторы в ближайшее время продолжат оставаться в центре внимания инвесторов. В результате мы сохраняем наш позитивный взгляд на нефтяной рынок и продолжаем ожидать восстановления ценовой конъюнктуры нефти в ближайшие 3-5 месяцев. Нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, вероятно, будут двигаться в зависимости от амплитуды колебаний риск-аппетитов инвесторов. На данный момент мы не видим существенных предпосылок для появления пессимизма, способного привести к коррекции цен до уровней ниже 59-60$. Ожидаемый коридор для движения нефтяных цен до конца недели - 60-62,9$", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
.22 января 2019 года 15:25
После резкого роста в конце прошлого года на рынке золота началась консолидация, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer. Котировки торгуются примерно на 1,5% ниже последних максимумов на фоне растущего оптимизма на финансовых рынках, восстановления доллара и роста доходности по... читать дальше
.22 января 2019 года 14:31
Единая валюта, которая понесла приличные потери на прошлой неделе, возобновила снижение во вторник, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Пара нарушила целостность промежуточной поддержки в районе 1.1350 и, несмотря на то, что на данный момент... читать дальше
.22 января 2019 года 13:17
Последний квартал 2018 года явно был худшим за период, который многие убежденно считали самым плохим годом для глобальных рынков активов, полагают эксперты Saxo Bank. Рынки акций пережили самый худший декабрь за всю историю современного рынка в связи с опасениями, что замедление мирового роста,... читать дальше
.22 января 2019 года 12:50
Рост добычи США остается одним из важнейших факторов давления на нефтяные котировки - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent снижается сегодня, торгуется около $62,1/барр., в том числе на фоне ожиданий снижения темпов роста мировой экономики, что может отразиться на уровне спроса на этот вид сырья. Несмотря на сделку ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи и высокую приверженность стран-экспортеров... читать дальше
.22 января 2019 года 12:01
"Вчера торговой активности на рынке российских еврооблигаций не было по причине выходного дня в США, котировки бумаг не изменились. Доходности выпусков RUSSIA’47 и RUSSIA’29 сейчас находятся на локальных минимумах – 5,4% и 4,7% соответственно. За первые три недели нового года доходности российских... читать дальше
.22 января 2019 года 11:18
"Фьючерсы на нефть в ходе утренних торгов корректируются вниз на фоне снижения аппетита игроков к рисковым активам после публикации доклада МВФ, в котором организация понизила прогноз роста мировой экономики. Brent снижается до отметок $62.2/bbl, WTI торгуется у отметки $53.4/bbl. По итогам... читать дальше
.22 января 2019 года 10:07
"Котировки Brent находятся под давлением из-за вернувшихся на рынок опасений замедления роста спроса на энергоносители после публикации слабой макроэкономической статистики по ВВП в Китае и понижения прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в текущем году. Вместе с тем в текущий момент... читать дальше
.22 января 2019 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
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