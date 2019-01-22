Очередные аукционы ОФЗ могут усилить локальный спрос на рубли - "Открытие Брокер"

"Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная - до 8,01%, а месячная осталась на уровне 8,23%. На примере ставок мы наблюдаем характерную для налогового периода ситуацию краткосрочного спроса на рублёвые ресурсы. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 17-го выпуска на 72,961 млрд рублей при спросе почти 126,006 млрд рублей. ЦБ смог реализовать весь предложенный объём при средневзвешенной ставке 8,16%. ЦБ РФ 18 января купил валюту для Минфина всего на 7,04 млрд рублей. То есть можем отметить тот факт, что в день ослабления рубля регулятор не проводил активную скупку валюты, чтобы не усугубить положение. В среду, предположительно, пройдут очередные аукционы ОФЗ, которые усилят локальный спрос на рубли. Отечественный рынок завершит день в "минусе", так как этому способствует внешний фон. Однако рубль может избежать неприятностей из-за повышенного спроса на рублёвые ресурсы перед размещением ОФЗ и на фоне налогового периода", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.