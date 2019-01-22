Доходность на американском рынке облигаций растет - Julius Baer

"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы указывали на снижение ставок ФРС в течение 2019 года, а доходность по 10-летним казначейским облигациям доходила до 2,55%. С тех пор индекс S&P 500 восстановил более 50% потерь с пика, отмеченного в сентябре прошлого года. На этом фоне рынки снова ждут изменения политики Федрезерва, то есть возврата к нормализации ставок. Фьючерсы больше не указывают на вероятность снижения стоимости заимствования, а доходность по 10-летним гособлигациям находится в диапазоне между 2,65% и 2,80%. По нашим оценкам, она может вырасти еще больше, так что мы не рекомендуем повышать дюрацию инструментов в портфеле при текущей доходности. Мы по-прежнему не ожидаем начала рецессии в США в 2019 году, так что ФРС пересмотрит свою политику в среднесрочной перспективе. Доходность по облигациям с низким инвестиционным рейтингом составляет 4%, что является хорошим значением в текущих условиях. Вложения в высокодоходные "бонды", которые будут торговаться в заданном диапазоне в течение текущего года, могут быть увеличены. На развивающихся рынках мы рекомендуем облигации китайских компаний из сферы недвижимости, которые могут получить поддержку со стороны вероятных стимулирующих мер китайского правительства", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.