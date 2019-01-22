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22 января 2019 года 15:01
Растет популярность Биткоина, но не цена - FxPro
Затишье на рынке криптовалют продолжается. Основные монеты демонстрируют нулевую динамику, тогда как новостной фон пестрит сообщениями о том, что в 2018 году было обработано BTC транзакций на сумму $3.2 трлн, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Популярность эталонной криптовалюты в даркнете (теневой, зачастую, нелегальной части интернета) в 2018 году росла обратно пропорционально снижению всего рынка, количество транзакций в сети биткоина также растет, как и количество биткоин-банкоматов по всему миру. Тем не менее, рост популярности пока не оказывает особого влияния на динамику цен. Больше участников рынка пугают и отталкивают очередные новости о серьезных проблемах с безопасностью в секторе блокчейна. Так, недавно стало известно, что в даркнете продаются личные данные клиентов крупнейших в мире крипто бирж Poloniex, Binance, Bittrex и Bitfinex, которые весной 2018 собирали полный пакет информации о своих клиентах в рамках режима работы "Знай своего клиента" (KYC). На данный момент ситуация напоминает вестерны с ограблениями банков, только сейчас крадут не только сами деньги, но и данные об их владельцах. Неудивительно, что крупный капитал ждет только гарантированных централизованных решений для покупки и хранения цифровых активов. "Недавно обновление Constantinople в сети Ethereum было экстренно отменено, когда в коде нашли критическую уязвимость, - указывает эксперт FxPro. - Было выявлено, что хакер мог неограниченное число раз требовать оплату своей работы в рамках смарт-контракта. Примечательно, что потенциально достаточно серьезная негативная новость не оказала никакого влияния на динамику ETH. Интересный момент в связи с американским шатдауном. Если он будет продлён до 27 февраля, то автоматически первый Bitcoin-ETF будет одобрен. Однако важно понимать, что даже если это произойдёт, то вряд ли его стоит рассматривать как однозначно позитивную новость. Чуть более года назад запуск фьючерсов на Биткоин в США не спас рынок от продолжительного разворота".
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22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
.22 января 2019 года 15:25
После резкого роста в конце прошлого года на рынке золота началась консолидация, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer. Котировки торгуются примерно на 1,5% ниже последних максимумов на фоне растущего оптимизма на финансовых рынках, восстановления доллара и роста доходности по... читать дальше
.22 января 2019 года 14:31
Единая валюта, которая понесла приличные потери на прошлой неделе, возобновила снижение во вторник, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Пара нарушила целостность промежуточной поддержки в районе 1.1350 и, несмотря на то, что на данный момент... читать дальше
.22 января 2019 года 13:17
Последний квартал 2018 года явно был худшим за период, который многие убежденно считали самым плохим годом для глобальных рынков активов, полагают эксперты Saxo Bank. Рынки акций пережили самый худший декабрь за всю историю современного рынка в связи с опасениями, что замедление мирового роста,... читать дальше
.22 января 2019 года 12:50
Рост добычи США остается одним из важнейших факторов давления на нефтяные котировки - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent снижается сегодня, торгуется около $62,1/барр., в том числе на фоне ожиданий снижения темпов роста мировой экономики, что может отразиться на уровне спроса на этот вид сырья. Несмотря на сделку ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи и высокую приверженность стран-экспортеров... читать дальше
.22 января 2019 года 12:01
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.22 января 2019 года 11:18
"Фьючерсы на нефть в ходе утренних торгов корректируются вниз на фоне снижения аппетита игроков к рисковым активам после публикации доклада МВФ, в котором организация понизила прогноз роста мировой экономики. Brent снижается до отметок $62.2/bbl, WTI торгуется у отметки $53.4/bbl. По итогам... читать дальше
.22 января 2019 года 10:07
"Котировки Brent находятся под давлением из-за вернувшихся на рынок опасений замедления роста спроса на энергоносители после публикации слабой макроэкономической статистики по ВВП в Китае и понижения прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в текущем году. Вместе с тем в текущий момент... читать дальше
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