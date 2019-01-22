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22 января 2019 года 13:53
Фондовые индексы продолжат зависеть от внешней конъюнктуры - "Открытие Брокер"
Начало 2019 года стало удачным для российского рынка - "ралли", которого ждали в декабре, состоялось в январе. По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм на российском рынке акций связан с глобальным восстановлением рынков после провала в последнем квартале предыдущего года: "Во многом надежды возлагаются на переговоры КНР и США по торговым вопросам. Восстановление рынка облигаций РФ также связано со смягчением позиции ФРС. Однако есть и внутренние факторы. В частности, инфляция в начале текущего года оказалась не столь сильной, как это предполагали. Естественно, что негативом остаётся слабый экономический рост и падение реальных доходов населения в последние годы, а также почти перманентное внешнее давление в виде различных ограничений". Широкому рынку в текущем году будет сложно вырасти, если не ослабнет внешнее давление, полагает г-н Кочетков: "Поэтому диапазон на текущий год - это 2200-2600 пунктов по индексу МосБиржи. Среди среднесрочных и долгосрочных бумаг я выделил бы Сбербанк и "Газпром". Остальные идеи пока не столь очевидны. Кроме того, стоит также не забывать о рынке долга. По нашим оценкам, ЦБ РФ может вернуться к снижению ставки уже в II полугодии 2019 года". Акции Сбербанка с начала года подорожали почти на 10%. По оценкам Андрея Кочеткова, дальнейший рост бумаги возможен при ослаблении санкционного давления и в случае активного роста реальных доходов населения: "Без этих условий потенциал роста капитализации Сбербанка ограничен 15-20% от текущих уровней. Впрочем, и это неплохо, учитывая возможное увеличение дивидендных выплат. Бумага сегодня вполне адекватно оценена рынком, а для бурного роста потребуются новые оптимистичные ожидания, с которыми сегодня сложно". По прогнозам эксперта, второй столп отечественной банковской системы - "ВТБ" - в перспективе ближайших пяти лет может увеличить капитализацию на 100%: "В последние годы банк заметно повысил свою эффективность, а также последовательно работает над увеличением прибыли. Кроме того, менеджмент также меняет в лучшую сторону дивидендную политику. Ближайшие отчёты покажут серьёзность заявленных в 2018 году планов". При этом бумаги популярной "голубой фишки", "Газпрома", будут находиться под давлением вплоть до завершения больших инвестиционных программ и сохранения рисков по проекту "Северный поток-2", прогнозирует г-н Кочетков: "В остальном тенденция к увеличению дивидендных выплат будет одной из главных идей повышения капитализации компании. За 2018 год выплаты превысят 10 рублей на акцию, а далее возможно повышение и до 12-15 рублей. В 2020 году начнёт существенно сокращаться инвестиционная программа. Соответственно, "Газпром" - это отличный кандидат на место в долгосрочном портфеле с потенциалом роста на 20-50%". Покупки валюты в рамках бюджетного правила сыграют долгосрочную стабилизирующую роль для рубля, хотя на текущий момент и оказывают давление, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер": "Не стоит забывать и про другие факторы, влияющие на рубль. Так, инфляция в начале текущего года оказалась не столь сильной, как многие предполагали. Соответственно, выросла вероятность возвращения ЦБ РФ к снижению ставки уже во втором полугодии. Наш базовый прогноз на текущий год - 65 рублей за доллар".
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22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
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.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
.22 января 2019 года 15:25
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.22 января 2019 года 14:31
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.22 января 2019 года 13:17
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.22 января 2019 года 12:50
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.22 января 2019 года 12:01
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.22 января 2019 года 11:18
"Фьючерсы на нефть в ходе утренних торгов корректируются вниз на фоне снижения аппетита игроков к рисковым активам после публикации доклада МВФ, в котором организация понизила прогноз роста мировой экономики. Brent снижается до отметок $62.2/bbl, WTI торгуется у отметки $53.4/bbl. По итогам... читать дальше
.22 января 2019 года 10:07
"Котировки Brent находятся под давлением из-за вернувшихся на рынок опасений замедления роста спроса на энергоносители после публикации слабой макроэкономической статистики по ВВП в Китае и понижения прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в текущем году. Вместе с тем в текущий момент... читать дальше
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