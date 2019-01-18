Индекс Московской биржи сегодня уверенно закроется выше сопротивления 2445 пунктов - Алор Брокер

По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Евгения Корюхина, все говорит в пользу того, что Индекс Московской биржи сегодня уверенно закроется выше сопротивления 2445 пунктов. Таким образом, дорога на покорение исторических максимумов открыта!

Внешний фон также пока располагает к покупкам: в уверенном плюсе открылась фондовая Америка, нефть пытается, правда пока безуспешно, уйти выше 62 долларов за баррель.

"В понедельник американский рынок акций будет отдыхать в связи празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Это значит, что если за выходные не появятся негативные новости, то внешний фон будет как минимум нейтральным, и в таких условиях российский рынок акций вполне может прибавить еще полпроцента-процент. Поэтому риск переноса лонгов на понедельник выглядит оправданным. Складывается впечатление, что Сбербанк готов продолжить рост. Как и Индекс Мосбиржи, он преодолел сопротивление (в данном случае 204 руб) и готов двинуться в сторону 215-217 руб. Причем покупки Сбера могут свидетельствовать о возобновлении спроса нерезидентов на российские акции в целом", - заключает эксперт.